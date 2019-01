Zoom : cette archive gênante pour Donald Trump et son mur

C’était l’une des promesses les plus emblématiques de la campagne de Donald Trump : construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Depuis son élection, le président américain n’en démord pas, mais le budget réclamé pour construire son mur – près de 6 milliards de dollars – lui ai refusé par la chambre des représentants, désormais à majorité démocrate. En 2004, pourtant, il appelait à ne jamais laisser un mur se dresser entre soi et ses ambitions.