Zoom - Clash entre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon : vers un éclatement de la Nupes ?

Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon s’affrontent à distance par médias interposés. Tout a commencé avec l’interview de Jean-Luc Mélenchon au journal 20 minutes dans laquelle il a mis la pression sur ses partenaires de la Nupes en réaction à la liste autonome présentée par Europe Ecologie Les Verts aux élections européennes. Cette prise de position de Jean-Luc Mélenchon n’a pas plu à la maire de Paris Anne Hidalgo. Cette dernière n’imagine pas faire une liste commune avec La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas l’idée d’une liste séparée. Il a également précisé que sa propre candidature à l’élection présidentielle de 2027 n’est pas à écarter avant d’ajouter qu’Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales, pourrait revenir dans la course, une déclaration qui n’a encore pas plu à Anne Hidalgo. Elle accuse Jean-Luc Mélenchon de perpétuer le patriarcat, une attaque difficile pour un leader politique qui prétend s’inscrire au sein des luttes féministes. D’un côté, Anne Hidalgo affiche son ambition de construire une grande force sociale-démocrate de centre-gauche, ce qui suppose un éclatement de la Nupes. De l’autre, Jean-Luc Mélenchon, contesté par ses alliés, pourrait perdre la main sur l’élection présidentielle de 2027. Dans cette situation, l’éclatement de la Nupes pourrait lui permettre de retrouver sa liberté. Après avoir été l’artisan de l’union de la gauche, il pourrait bien en être le fossoyeur.