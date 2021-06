Zoom – Clash entre Éric Dupond-Moretti et Damien Rieu : la séquence non coupée

Vue plus de deux millions de fois en l’espace de quelques jours, l’altercation entre Éric Dupond-Moretti et le RN Damien Rieu a fait le tour des réseaux sociaux et fait depuis beaucoup réagir. Mais entre la version publiée par Damien Rieu, coupée, montée et la séquence intégrale filmée par le journal Le Courrier Picard, la vidéo prend un tout autre sens. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.