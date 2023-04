Zoom : la France est-elle en pleine crise démocratique ?

Sommes-nous en train de vivre une crise démocratique comme le déclare Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT ? L’expression “crise démocratique” ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron et son entourage. Depuis, les deux camps expriment leur désaccord par déclarations interposées. Qui a raison ? Tout dépend de la définition que l’on donne à la démocratie. Pour l’historien Pierre Rosanvallon, elle ne repose pas uniquement sur l’élection, mais également sur l’opinion publique, la société civile, les syndicats, la rue et le Parlement. Au vu de l’écart entre l’opinion publique et le gouvernement concernant la réforme des retraites, on peut parler de crise démocratique. Mais selon l’économiste Joseph Schumpeter, la démocratie est simplement un régime dans lequel le gouvernement est élu par le peuple. Dans ce cas, il est moins évident de qualifier la situation actuelle de crise démocratique... Clément Viktorovitch nous aide à y voir plus clair.