Zoom : le clip polémique de Gérard Mourou, prix Nobel de Physique

Le Français Gérard Mourou, 74 ans, vient de se voir décerner le prix Nobel de Physique pour ses travaux réalisés conjointement avec une de ses étudiantes, la physicienne Donna Strickland. Problème : depuis plusieurs jours, une ancienne vidéo de promotion de son université suscite la controverse. Pourquoi ? Parce qu’elle présente deux jeunes filles en petite tenue. Lilia Hassaine décrypte la polémique dans son Zoom. À peine le prix Nobel de Physique décerné à Gérard Mourou, l’Académie du même nom a-t-elle pris ses distances avec son nouveau lauréat. Pourquoi ? Parce qu’en 2010, le physicien a enregistré un lip-dub – c’était la mode – avec des étudiants de son université Pierre et Marie Curie et… deux jeunes laborantines en petite tenue dans le labo de Polytechnique. Les deux jeunes femmes présentes sur la vidéo ne sont pas des étudiantes, mais des figurantes recrutées pour l’occasion. Post MeToo, la vidéo ne passe pas et les critiques se font nombreuses, relayées par la presse et les réseaux. Pour l’Académie des Nobel, déjà fragilisée par des accusations d’agressions et de harcèlement sexuel, le scandale n’est pas permis. Lilia Hassaine a contacté le réalisateur de la vidéo polémique, il assure que la vidéo n’était destinée qu’à promouvoir, de façon humoristique, le laboratoire à l’étranger.