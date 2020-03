En savoir plus sur Yann Barthes

Les Italiens se ruent dans le sud du pays pour fuir le Coronavirus et le confinement de plusieurs villes du nord. Résultat : des scènes de cohue dans les gares italiennes, comme on n’en avait plus vu depuis les congés payées de 1970. Dans le reste du pays, la tension est palpable. On en parle dans le Zoom de Lilia Hassaine.