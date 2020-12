Zoom: comment la France choisit à qui remettre la Grand Croix de la Légion d'Honneur ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Lors de sa visite d’Etat en France, le président égyptien al-Sissi a reçu la Grand Croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française. Cette remise de récompense, si elle a fait polémique en France, est en train de prendre une dimension internationale. Ce lundi, l’écrivain italien Corrado Augias, 85 ans, lui-même distingué de la Grand Croix a retourné sa médaille à la France. Pour l’Italie, la remise de la Grand Croix de la Légion d’Honneur au président égyptien al-Sissi ne passe pas. Pour cause, en 2016, un étudiant et journaliste italien, Giulio Regeni, a été torturé à mort au Caire. Les Services de renseignement d’al-Sissi sont depuis fortement suspectés d’être derrière cet assassinat. Mais, en réalité, pourquoi et à qui est remise la Grand Croix de la Légion d’Honneur ? De l’Abbé Pierre à Bachar al-Assad, pas toujours facile de comprendre les principes qui justifient de cette très haute distinction. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.