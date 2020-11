Zoom : comment la pub s’adapte-t-elle à la crise ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant le premier confinement, on avait vu fleurir des pubs recentrées sur la famille, la maison, les moyens de garder le contact malgré l’éloignement etc… Depuis, la publicité a pris un virage nettement plus politique. Avec le deuxième confinement, de nombreuses marques ont décidé d’attaquer frontalement le gouvernement, notamment sur la question des produits dits « non-essentiels ». A l’inverse, certaines marques ont décidé de jouer à fond la carte solidaire. Et ce n’est pas nouveau : la publicité a toujours su s’adapter aux crises. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.