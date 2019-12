La sardine est devenue un symbole politique que l’on retrouve partout. À l’origine, le petit poisson a trouvé ses lettres de noblesse en Italie, chez les opposants de l’actuel ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini. Depuis, les Sardines sont partout et on a vite compris pourquoi. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom.

