Zoom : comment le mot "euthanasie" a été remplacé par "fin de vie" et pourquoi c’est important

Le comité d’éthique s’est dit favorable à une aide active à mourir pour les patients atteints d’une maladie incurable. C’est une nouvelle étape et une grande avancée pour les défenseurs du débat sur la fin de vie, lequel a longtemps été appelé « euthanasie ». Quand on parle d’euthanasie, tout le monde comprend quel est le sujet, pourtant ce terme est de moins en moins utilisé dans la presse et dans la société. Clément Viktorovitch nous explique pourquoi on lui préfère désormais le terme « droit à la fin de vie » ou « droit à mourir dans la dignité ».