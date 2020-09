En savoir plus sur Yann Barthes

La ministre de l’Écologie, Barbara Pompili, souhaite faire interdire les publicités télé des produits jugés « nocifs » : les fast-food, les voitures très polluantes,… Sauf que, en y regardant de plus près, on constate que très largement déjà, la publicité s’est mise au pas de l’écologie. Preuve du succès et de l’influence des écologistes dans ce domaine. On en parle avec Lilia Hassaine.