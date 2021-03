Zoom : comment les politiques se sont mis aux réseaux sociaux

Après François Hollande, Samuel Étienne recevra Jean Castex sur Twitch ce week-end. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre, mais cet intérêt des politiques pour les réseaux sociaux ne date pas d’hier. Même s’il leur aura fallu du temps pour s’y mettre et surtout pour en comprendre les codes. Ce n’est d’ailleurs pas encore gagné pour tout le monde. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.