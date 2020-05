Zoom : comment Tik Tok est passé dans la cour des grands

En savoir plus sur Yann Barthes

Le réseau social Tik Tok a connu un énorme succès pendant le confinement. A l’origine plutôt destiné aux très jeunes utilisateurs, pré-ados et ados, il est devenu en quelques semaines un véritable objet sociétal. Au milieu des chorégraphies à reproduire, on y trouve désormais des témoignages de filles et de femmes victimes de violences sexuelles, les personnels soignants ont eux aussi trouvé toute leur place sur le réseau social. Lilia Hassaine décrypte cette métamorphose dans son Zoom.