Zoom : concrètement, c’est quoi l’OTAN ?

À l’origine de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, il y a la question de l’OTAN, le traité atlantique nord auquel souhaite adhérer l’Ukraine. Pour Vladimir Poutine, voir un ancien pays satellite, qui plus est frontalier de la Russie, entrer dans une alliance militaire occidentale et se retrouver sous protection américaine est inconcevable. Concrètement, l’OTAN, qu’est-ce que c’est ? À quoi sert-il ? Qui le dirige ? Pourquoi l’Ukraine veut-elle l’intégrer et pourquoi Poutine s’y oppose-t-il ? On fait le point avec Lilia Hassaine.