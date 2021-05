Zoom – Conflit israélo-palestinien : l’impossible paix ?

Emmanuel Macron recevait ce lundi le président égyptien al-Sissi, acteur essentiel de la médiation entre Israéliens et Palestiniens. Pour cause, l’Egypte partage 11 kilomètres de frontière avec la bande de Gaza et 266 kilomètres avec Israël. Surtout, l’Egypte est le premier pays arabe à avoir signé un traité de paix avec l’État hébreu, en 1978. Depuis cette date, le pays a souvent été au cœur des négociations au Proche-Orient. Car les négociations pour la paix entre Israël et la Palestine remontent à l’année 1948. Déjà, les tensions entre les deux pays font la Une des journaux. À l’époque, le comte Bernadotte, un diplomate suédois, est le premier médiateur de l’ONU pour la paix. Il sera assassiné neuf mois plus tard par deux membres d’un groupuscule extrémiste juif. Depuis 73 ans, le processus de paix entre les deux pays est jalonné d’assassinats ciblés. En 1993, la poignée de mains entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin laisse espérer un retour à la paix dans la région. En réalité, ils paieront tous les deux le prix de cette main tendue. D’autres échanges, d’autres négociations, d’autres sommets et d’autres accords ont eu lieu depuis, se soldant chaque fois par un échec. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.