Comment se fera le déconfinement à la française ? Sur la table, plusieurs scénarios seraient envisagés, des plus permissifs aux plus stricts. L’objectif de chacun d’entre eux : immuniser au moins 60% de la population française contre le Covid-19 afin de mettre un terme à la contagion et donc à l’épidémie. Lilia Hassaine passe en revue les différentes stratégies possibles dans son Zoom.