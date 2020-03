En savoir plus sur Yann Barthes

En France, les tests de dépistages du Coronavirus sont uniquement pratiqués sur les cas graves, faute de test en nombre suffisants pour des dépistages à plus grande ampleur. Comment expliquer alors que certains people et personnalités politiques puissent se faire dépister, quand bien même leur état ne présente aucune inquiétude ? On fait le point avec Lilia Hassaine dans son Zoom.