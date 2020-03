Zoom – Coronavirus : en Italie, les soignants à bout de souffle

En savoir plus sur Yann Barthes

Près d’un mois après l’arrivée du Coronavirus sur leur territoire, les Italiens sont à bout de souffle, et de nerfs. Le pays tout entier a été placé en quarantaine en début de semaine afin de permettre de juguler l’épidémie. Dans les hôpitaux du pays, les personnels soignants ont redoublé d’effort pour accueillir et traiter les malades, au prix de journées interminables. Ils lancent aujourd’hui un appel au secours. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.