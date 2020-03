Zoom – Coronavirus : pourquoi a-t-on autant de mal à ne plus se serrer la main ?

En savoir plus sur Yann Barthes

L’épidémie de Coronavirus a drastiquement modifié nos habitudes : interdiction de se faire la bise ou de se serrer la main. Autant la bise, on arrive à s’en passer, autant pour la poignée de mains, c’est un peu compliqué. Dans les églises aussi, les habitudes sont à revoir : plus d’eau dans les bénitiers, plus d’hostie directement dans la bouche et on évite les poignées de main fraternelles. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.