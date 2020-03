Zoom – Coronavirus : pourquoi la France n’a-t-elle pas anticipé la pénurie de masques ?

En savoir plus sur Yann Barthes

C’est LA grande question sur laquelle personne ne semble se mettre d’accord : pour se protéger du Coronavirus, faut-il porter un masque ? Il y a quelques semaines, on assurait qu’ils étaient inefficaces, avant d’en vanter les mérites. Aujourd’hui, pareil, on assure qu’ils sont inutiles, alors que certains médecins disent le contraire. Résultat : un discours flou, des Français qui se jettent sur les stocks disponibles, en prévention de la crise et aujourd’hui une pénurie de masques à l’échelle nationale. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom.