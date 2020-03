En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant plusieurs semaines, on a vu partout sur nos chaînes d’info les images de la Chine combattant le Coronavirus. Depuis le début du mois de mars, on voit l’Italie se débattre avec le virus. Mais maintenant qu’il est sur notre territoire, que voit le reste du monde ? Comment la situation en France est-elle perçue par les médias étrangers et les réseaux sociaux ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.