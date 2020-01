La ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, est en quarantaine depuis 5 jours. Les bus ne circulent plus, les magasins sont pris d’assaut et la psychose s’installe partout. Confinés chez eux, les habitants de Wuhan se donnent du courage en chantant à leurs fenêtres et s’occupent en rivalisant de créativité, mais la situation reste particulièrement tendue. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.

En savoir plus sur Yann Barthes