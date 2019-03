Zoom: le couple Macron au ski, attention aux vieilles images

Emmanuel Macron s’est accordé quelques jours de repos au ski avec son épouse Brigitte. Une sortie controversée alors que le mouvement des gilets jaunes ne faiblit pas et compte-tenu des nombreux débordements survenus à Paris samedi 16 mars. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Oui, Emmanuel Macron s’est bien offert quelques jours de repos au ski en compagnie de son épouse Brigitte. Le couple présidentiel s’est rendu à la Mongie, dans les Pyrénées, où il a ses petites habitudes hivernales. Au programme : ski, repos, resto. Alors que la grogne des gilets jaunes a redoublé d’intensité lors de l’Acte XVIII du mouvement, l’absence d’Emmanuel Macron et sa supposée oisiveté ont beaucoup fait réagir. Même si Nombreux sont ceux qui dénoncent la « désinvolture » du président de la République ou jugent, a minima, maladroit de la part du chef de l’État de s’offrir du bon temps en période de crise. Toutefois, de nombreuses photographies d’Emmanuel et Brigitte Macron au ski circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Prudence : la plupart sont de vieilles photographies, prises lors de précédents déplacements du couple à la montagne. Utilisées comme preuve de l’absence d’Emmanuel Macron, ces vieux clichés alimentent la colère des internautes contre le chef de l’État. On en parle avec Lilia Hassaine.