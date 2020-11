Zoom - Course au vaccin: la guerre commerciale est lancée

En savoir plus sur Yann Barthes

La semaine dernière, le laboratoire Pfizer a annoncé avoir trouvé un vaccin contre le Covid efficace à 90%. Une semaine plus tard, le laboratoire Moderna a lui annoncé un vaccin efficace à 94,5%. Les chercheurs les plus optimistes estiment qu’un vaccin pourrait être disponible d’ici le deuxième semestre 2021, mais lequel ? En attendant, les laboratoires se sont lancés dans une véritable course de communication pour être les premiers sur le marché.