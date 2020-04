En savoir plus sur Yann Barthes

C’est l’une des grosses inconnues autour du Covid-19 : si on sait déjà que le coronavirus se déplace dans les gouttelettes lors d’une toux, d’un éternuement ou pendant la parole, est-il également possible qu’il persiste dans l’air ambiant ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.