Zoom: Covid-19, un an déjà

Il y a tout juste un an, le coronavirus Covid-19 faisait son entrée dans nos vies. Début janvier 2020, les JTs français parlent pour la première fois de ce « virus chinois qui suscitenl’inquiétude ». A l’époque, on est loin, très loin, de se douter que ce virus deviendra en l’espace de quelques mois une préoccupation mondiale et forcera les gouvernements du monde entier à confiner sa population. Le 19 janvier, l’épidémie commence à prendre de l’ampleur en Chine, alors que le régime chinois tente de minimiser l’impact de la situation sanitaire dans son pays. A l’époque, alors que le virus se propage, le bilan officiel en Chine fait état de… deux morts. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.