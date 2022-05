Zoom – Défilé militaire russe du 9 mai : ces détails qu’il fallait remarquer

Le 9 mai, jour de fête en Russie, promettait dans le contexte actuel d’être une véritable démonstration de force. Le traditionnel défilé militaire commémorant la victoire de la Russie sur l’Allemagne nazie était l’occasion idéale pour Vladimir Poutine de témoigner de la puissance de son armée, deux mois après son invasion en Ukraine. Le monde entier attendait avec appréhension cette journée, craignant une déclaration de guerre brutale du dirigeant russe. Il n’en a rien été. La parade militaire de 2022 s’est avérée être un copier/coller de celle de 2021. Dans son discours, Vladimir Poutine, qu’on attendait menaçant et offensif, a dit sa volonté de tout faire pour empêcher une « guerre globale ». Mais à y regarder de très près, on a quand même constaté quelques différences entre les défilés de cette année et des précédentes. Des différences qui en disent long, à la fois sur l’action russe en Ukraine, mais plus globalement sur ses relations internationales.