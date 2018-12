Samedi, un groupe de casseurs a vandalisé l’Arc de Triomphe, à Paris. Tags, barrières renversées, tombe du soldat inconnu dégradée… les assaillants du monument ont ensuite mis à sac l’intérieur de l’Arc de Triomphe, endommageant plusieurs statues et maquettes. Les dégâts se chiffrent à plus de 100 000€. On en parle avec Lilia Hassaine.