Zoom : depuis 16h47, les femmes travaillent gratuitement

Depuis 16h47 ce mardi 5 novembre – et jusqu’à la fin de l’année - les femmes travailleront gratuitement. À partir de cette date, et de cette heure, les femmes travaillent bénévolement au regard des inégalités salariales qui existent encore avec leur homologues masculins. A travail égal, les femmes françaises sont encore payées 15,4 % de moins que les hommes. Rapportés à l’année, on considère donc qu’elles travaillent gratuitement jusqu’au 1er janvier prochain.

