Zoom : des influenceurs mandatés par une société mystère pour dézinguer le vaccin Pfizer

L’histoire a fait le tour des réseaux sociaux et de la presse ces dernières 24h : plusieurs influenceurs français ont été contactés par un mystérieux commanditaire pour réaliser des vidéos à charge contre le vaccin Pfizer. Dans un mail reçu par plusieurs influenceurs santé français, la société Fazze leur demande de partager, à travers une vidéo, quelques « points-clés » pour démolir le vaccin Pfizer auprès de leur communauté. Il leur est par exemple conseillé de dire que « le taux de mortalité du vaccin Pfizer serait trois fois plus grand qu’Astra Zeneca ». Pour convaincre les influenceurs, la société n’hésite pas à proposer une rémunération à prix d’or, mais insiste : ils ne doivent pas préciser qu’ils ont été payés pour réaliser leur vidéo. « Dites que vous vous intéressez aux vaccins et que vous avez découvert des informations dessus », détaille encore le mail de la société Fazze. Cette société, inconnue du grand public et qui se dit domiciliée à Londres pourrait avoir des liens avec la Russie, d’après les profils LinkedIn, supprimés depuis, de plusieurs de ses employés. Voilà pour la forme. Pour le fond, il est reproché à la société Fazze de vouloir propager des fake news sur le vaccin, notamment en avançant les chiffres d’une mortalité supposément plus élevée après les vaccinations Pfizer qu’AstraZeneca. L’information n’est pas fausse, mais elle n’est pas vraie non plus : les chiffres avancés par la société sont en réalité invérifiables. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom.