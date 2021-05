Zoom – Détournement biélorusse : les images à l’intérieur de l’avion

Le régime biélorusse a détourné ce week-end un avion de la compagnie Ryanair. L’appareil, qui devait effectuer un trajet entre Athènes et Vilnius a été forcé de se poser à Minsk, où Roman Protassevitch, l’un des passagers de l’avion et opposant au régime, a été arrêté. En Biélorussie, on assure que l’arrestation du journaliste est une pure coïncidence : si l’avion a été détourné, c’est après une alerte à la bombe. Pas de chance pour le régime, une passagère a filmé l’intégralité de la scène, du détournement de l’avion à l’arrestation de Roman Protassevitch.