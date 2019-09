Zoom : Dior et Johnny Depp accusés de racisme pour "The New Sauvage"

La nouvelle version de sa publicité pour le parfum « Eau sauvage » de Dior a fait polémique. En cause, une confusion plus que maladroite entre le nom du parfum, « The New Sauvage » (le nouveau sauvage, ndlr) et l’utilisation d’un acteur amérindien en costume traditionnel. Mais pas que : la marque de luxe est également accusée d’utiliser la culture amérindienne comme argument marketing, ce qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.