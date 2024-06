Zoom : Donald Trump est prêt pour le combat

Alors qu’il vient d’être reconnu coupable de 34 chefs d’accusation par le tribunal de New York, Donald Trump est apparu en conquérant à un combat de MMA. Un terrain conquis pour le candidat à la Maison Blanche, qui a aidé à faire naître le championnat d’UFC il y a plus de 20 ans et est carrément adulé par les fans de l’octogone. Avec un message clair : il est prêt pour le combat qui l’attend face à Joe Biden.