Donald Trump a été photographié les yeux rivés sur son téléphone – jusque-là, rien d’étonnant – mais aussi avec ses petites lunettes vissées sur le nez. Or, on ne voit quasiment JAMAIS Donald Trump avec des lunettes. Pourtant, le président américain est myope comme personne. Alors, pourquoi adorait-il ses lunettes quand il était homme d’affaires pour les détester aujourd’hui ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.

En savoir plus sur Yann Barthes