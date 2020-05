En savoir plus sur Yann Barthes

La bise est une affaire française. En France, elle est répandue plus que partout ailleurs : on se fait la bise pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, pour se féliciter, pour se souhaiter bonne année, bon anniversaire, bonne santé, bonne route, bon voyage. Bref, on fait la bise tout le temps et à tout le monde. Même à ceux qu’on ne connait pas. Le Français aime la bise. D’accord, mais d’où vient-elle ? Petit retour en arrière avec Lilia Hassaine.