Zoom : d’où vient le terme de "tribunal médiatique" ?

Avec la multiplication des témoignages de victimes de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viols sur les réseaux sociaux et dans la presse, une expression revient de plus en plus dans les médias : celle de « tribunal médiatique ». Pour certains, parler de « tribunal médiatique », c’est une manière de ne pas parler du fond des dossiers qui font la Une, mais cette notion, en réalité, d’où vient-elle ? Lilia Hassaine remonte le fil de l’histoire dans son Zoom.