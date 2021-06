Zoom – Élection 2022 : Éric Zemmour dessine les lignes d’un programme politique

Invité sur la webTV Livre noir ce week-end, Éric Zemmour a laissé entendre à demi-mot qu’il pourrait « passer à l’action », comprendre s’engager politiquement. De là à l'imaginer candidat en 2022, il n’y a qu’un pas. Pour évoquer sa possible candidature, Éric Zemmour a choisi de se placer dans la lignée d’une figure historique, celle d’un homme qui a regretté de ne pas s’être engagé en politique, Jacques Bainville. Et il a même une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler son programme. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.