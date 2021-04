Zoom : Emmanuel Macron doit-il s’exprimer rapidement ?

Avec l’annonce d’une prise de parole « imminente » qui n’arrive pas, Emmanuel Macron fait mijoter les Français. Au point qu’il agace une bonne partie de l’opinion, mais également les scientifiques. Mais doit-il s’exprimer rapidement ? Depuis le début de la crise sanitaire en France, le chef de l’État a pris la parole six fois. D’abord très souvent, pour annoncer le confinement puis une série de mesures, et de moins en moins régulièrement à force que la situation perdure. Sa dernière prise de parole remonte au 31 décembre dernier. Face à l’ampleur de la troisième vague dans le pays, on voit mal comment le chef de l’État pourrait ne pas s’exprimer dans les jours à venir. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.