Zoom : Emmanuel Macron, passion football

Fan du ballon rond et de l’Olympique de Marseille, le président français participait ce mercredi à un match caritatif au Stade Bernard Giroux, à Plaisir (Yvelines), au profit des Pièces jaunes, l’opération portée par Brigitte Macron et destinée à l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents. Sur le terrain, Emmanuel Macron va jouer ce match avec le Variétés Club de France et aux côtés de légendes des Bleus. Le football, c'est le sport le plus populaire. Et Emmanuel Macron l’a bien compris. À l’approche des élections européennes, c’est un outil de communication hors norme. Un outil qu’il a déjà utilisé dans le passé.

