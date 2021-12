Zoom : Éric Zemmour, le parler de la guerre

Comment décrypter les discours d’Éric Zemmour sachant que toute critique peut lui servir ? Le polémiste désormais candidat l’a bien compris : tout ce qui pourrait menacer sa campagne, il peut le retourner et l’utiliser pour se faire passer pour une victime, se donner une stature d’homme « seul contre tous » et alimenter la thèse d’un « grand complot » contre lui. S’il y a une chose que l’on peut étudier, c’est sa sémantique. Dans quel registre se place Éric Zemmour ? Quels sont les éléments de langage qu’il utilise ? Son vocabulaire ? C’est assez simple : le champ lexical d’Éric Zemmour est celui de la guerre, du combat et du culte de la personnalité. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.