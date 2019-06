Marta Vieira Da Silva est la footballeuse la plus titrée au monde, plus que Cristiano Ronaldo, meilleure buteuse que la légende Pelé. Pourtant, un projet de loi a créé la polémique : celui de rebaptiser le stade du Roi Pelé en stade de la Reine Marta. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.