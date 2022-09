Zoom : et si le fou rire de Kylian Mbappé donnait un coup de pouce à la planète ?

Le Paris Saint-Germain ne pourrait-il pas prendre le train plutôt que son jet privé pour ses déplacements intérieurs ? La question, à l’heure où l’on presse les citoyens d’agir contre le réchauffement climatique, a été posée à Kylian Mbappé et son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse ce lundi. Lesquels ont répondu par un fou rire moqueur, un peu d’esprit et une réponse pleine d’ironie… qui ne passent pas du tout. Et si, justement, ces réactions jugées inadmissibles, étaient finalement le signe d’une prise de conscience collective ?