Zoom : et si le sac hors de prix de Nabilla était un énorme coup de com’ pour Hermès ?

Une plage de rêve, du sable blanc et… un sac à mains introuvable et hors de prix. Le tout en vidéos, partagées sur Instagram. Voilà comment Nabilla a fait craquer internet ce week-end. En voyage aux Maldives, l’ancienne star de la télé-réalité a dévoilé à ses followers le cadeau d’anniversaire offert par son mari: un sac à mains, modèle Himalaya Niloticus Crocodile Birkin de la maisonHermès. Estimé à près de 151 000€, il est hors de prix et il est surtout en… peau de crocodile. De quoi lancer une bonne grosse polémique. Et si tout ça, finalement, n’était qu’une opération de com’ rondement menée par Hermès ? On en parle dans le Zoom de Lilia Hassaine.

