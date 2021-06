Zoom – EURO 2020 : le drapeau LGBT est-il politique ?

Pour lutter contre l’homophobie, le stade de Munich avait prévu de s’illuminer aux couleurs du drapeau LGBT pendant le match Allemagne-Hongrie. L’UEFA en a décidé autrement, affirmant qu’elle ne souhaitait pas mélanger sport et politique. En Allemagne, cette décision a provoqué une vive colère et mis l’UEFA dans l’embarras. D’où cette question : le drapeau LGBT est-il politique ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.