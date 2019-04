Zoom – Excès de selfies : Auschwitz réclame une "décence numérique" à ses visiteurs

Selfies, mises en scène, photos inappropriées… le mémorial d’Auschwitz réclame plus de décence de la part de ses visiteurs. Depuis plusieurs mois fleurissent sur les réseaux sociaux des photos jugées indécentes d’adolescents et d’adultes dans l’enceinte de l’ancien camp de concentration où sont morts près d’un million de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mémorial a été contraint de publier un message officiel de rappel à l’ordre. On en parle avec Lilia Hassaine.