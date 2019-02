Zoom : qui fait chanter le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, avec des photos intimes ?

Dans une longue lettre publiée sur son blog, le PDG d’Amazon Jeff Bezos affirme être la victime d’un chantage aux clichés intimes. Un chantage qui serait exercé par le tabloïd américain « The national enquirer », très proche de Donald Trump. Jeff Bezos, qui cri à la manipulation politique, cherche désormais à savoir d’où vient la fuite et d’après lui le président des États-Unis ET l’Arabie saoudite auraient pu jouer un rôle dans l’affaire.