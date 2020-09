En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs semaines, on entend de plus en plus ceux pour qui la solution à l’épidémie, c’est tout simplement de laisser circuler le virus. Atteindre l’immunité collective, accepter d’avoir plus de malades et donc, plus de morts. Le réalisateur Nicolas Bedos fait parler de lui ce jeudi après avoir publié un long post en ce sens. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom.