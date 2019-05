Faut-il priver Alain Delon de sa palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière ? L’acteur devait être décoré lors du Festival de Cannes 2019, qui démarre ce mardi. Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 18500 signatures. Son autrice, Mélissa Silverstein, fondatrice de Women and Hollywood, reproche à Alain Delon ses positions « racistes », « homophobes » et « misogynes ». On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.