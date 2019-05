Zoom : faux jets privés, montage photos, … Comment les Instagrameurs trompent leurs fans

Instagram regorge de photos de personnalités plus ou moins connues, plus ou moins influentes qui exposent chaque jour un train de vie de rêve. Hôtels 4 étoiles, jets privés, réceptions, dîners gastronomiques… Et si tout ça, en réalité, était faux ? De plus en plus « d’influenceurs » font appels à des sociétés privées pour orchestrer un train de vie luxueux qui n’a jamais été le leur. Location de jet privé à l’heure, montages photos, tout est bon pour obtenir des likes. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.