Zoom - France-Maroc : l’obsession de la double-nationalité

Depuis que l’affiche de la demi-finale entre la France et le Maroc est officielle, on entend beaucoup parler des supporters bi-nationaux. Ces franco-marocains qui, selon une partie de la droite et de l’extrême droite, préfèreront forcément supporter le Maroc plutôt que la France mercredi soir. Qu’importe si c’est factuellement faux. Cette théorie est un classique, une pierre angulaire du discours d’extrême droite, laquelle rejette fondamentalement la double nationalité.